Эльшад Мамедов: Сегодняшний высокий международный авторитет Азербайджана был бы невозможен без лидерства Президента Ильхама Алиева

Акценты, сделанные в поздравительном послании Президента США Дональда Трампа в адрес Президента Ильхама Алиева, еще раз доказали, что Азербайджан значительно укрепил свой авторитет на международной арене. И та политика, которая реализуется главой нашего государства, политика, опирающаяся, в первую очередь, на приоритет национальных интересов и направленная на усиление роли Азербайджана в решении целого ряда международных стратегически важных вопросов, дает свои позитивные результаты.

Об этом сказал Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

По мнению нашего собеседника, сегодня в мировой политике и экономике сложилась достаточно высоко-волатильная ситуация. И в этих условиях, конечно, добиться устойчивого статуса страны в решении международных вопросов крайне трудно. Тем не менее, Азербайджану, благодаря лидерским качествам Президента Ильхама Алиева, это удалось.

"Реализуемая Баку политика дает свой эффект с точки зрения роста роли Азербайджана в решении самого широкого спектра международных вопросов. Сегодня мы, говоря о независимой политике Азербайджана, конечно, должны отметить и его независимую экономическую политику, что является одним из фундаментальных направлений с точки зрения укрепления статуса страны на мировой арене. Как показывает практика, именно те страны, которые проводят независимую политику, направленную в приоритете на защиту своих национальных интересов, как раз и обладают уважением, очень важным с точки зрения конкурентных преимуществ на международной арене", - отметил Эльшад Мамедов.

Коснувшись встречи Президента Ильхама Алиева в видеоформате с руководством компании CISCO, профессор UNEC подчеркнул, что в данном случае мы еще раз становимся свидетелями того, насколько важно для крупных транснациональных компаний сотрудничество с Азербайджаном.

Американская транснациональная компания CISCO, по словам Мамедова, специализируется на высокотехнологичном оборудовании и строит отношения с сильными, устойчивыми и предсказуемыми национальными экономиками, странами, где существует общественно-политическая и экономическая стабильность.

"Тот факт, что видеоконференция состоялась по инициативе компании, говорит о том, что лидерские качества Президента Азербайджана и предсказуемая ситуация в стране притягивают такие крупные структуры, как CISCO, к сотрудничеству с республикой по целому ряду высокотехнологичных направлений. Думаю, с точки зрения импорта технологий, сотрудничество с такими международными компаниями важно для Азербайджана, и краеугольным камнем такого сотрудничества является тот экономический курс, который реализуется в нашей стране под руководством Президента Ильхама Алиева", - заключил Эльшад Мамедов.

Лейла Таривердиева