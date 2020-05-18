Президент Ильхам Алиев выделил 3,3 миллиона манатов на улучшение водоснабжения в Агсуинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции канала Газанарх для улучшения водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе из средств, предусмотренных в подпункте 1.8.21 в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяются 3,3 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.