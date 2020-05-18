Севиль Микаилова: Лидерские качества Президента Азербайджана Ильхама Алиева способствуют укреплению позиций страны не только в регионе, но и во всем мире

Видеоконференция, состоявшаяся по инициативе компании CİSCO между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и руководителями этой компании, вновь показали, что выдвинутые Азербайджаном проекты и инициативы вызывают интерес на международной арене.

Как передает Day.Az, об этом в интервью телеканалу ATV сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова.

Она отметила, что CISCO - одна из ведущих технологических компаний мира, и намерения компании по сотрудничеству с Азербайджаном в области внедрения инновационных технологий являются крайне позитивным фактором.

"Выдвинутый Президентом Ильхамом Алиевым проект "Умная страна" был встречен CİSCO с большим интересом и именно эта компания будет реализовывать его. Данный проект - грандиозная инициатива для усвоения и максимального использования инновационных технологий.

Проект "Умная страна" охватывает различные направления, и он превратит Азербайджан в одну из самых современных стран ХХI века. В частности, хочу отметить направления "Умное образование", предусматривающее применение умных технологий в области образования, и "Умное сельское хозяйство", предусматривающее внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве.

В целом, данный проект выведет Азербайджан на новый, более высокий, уровень развития, что даст большой импульс для всестороннего использования в стране цифровых технологий", - сказала Севиль Микаилова.

Депутат сообщила, что такие встречи наглядно демонстрируют позиции лидеров на международной арене.

"Лидерские качества Президента Азербайджана способствуют укреплению позиций страны не только в регионе, но и во всем мире. Инициативы страны поддерживаются на международном уровне, и по сути, политико-экономическое сотрудничество обретает новое содержание", - добавила Севиль Микаилова.