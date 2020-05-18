Комитеты Милли Меджлиса обсудили ситуацию в связи с торговлей людьми

Состоялось совместное заседание комитетов по правам человека, а также по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщили Trend в парламенте, открыв заседание, председатель комитета по правам человека Захид Орудж подчеркнул, что сегодня годовщина оккупации Лачинского района, передает Day.Az. В связи с этим участники заседания минутой молчания почтили память шехидов, которые отдали свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении Захид Орудж отметил, что после утверждения Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, а также Протокола о незаконном пересечении границы 15 мая 2003 года усилились системные меры по борьбе против торговли людьми в рамках создания в Азербайджане соответствующей правовой базы.

Было отмечено, что в 2005 году был принят закон в связи с борьбой против торговли людьми, создано Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД.

Далее с докладом выступил начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана Ази Асланов.

Он сообщил, что для эффективной борьбы с преступлениями в связи с торговлей людьми сформирована совершенная законодательная база, которая обеспечивает расширение возможностей по защите жертв этих преступлений. Было отмечено, что в борьбе с торговлей людьми правительство также приняло ряд важных решений, в частности, сумма пособия, выплачиваемого жертвам данных преступлений, повышена с 400 до 700 манатов.

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