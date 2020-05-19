Учитывая, что компания CISCO является системообразующей как в американской, так и в мировой экономической системе, видеоконференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева с представителями руководства CISCO по инициативе американской стороны, несомненно, является доказательством того, что США заинтересованы еще глубже сотрудничать с Азербайджаном в сфере технологий и оказывают доверие главе государства в этом вопросе.

Об этом в интервью Day.Az сказал американский политолог Грэг Вайнер (Greg Weiner).

"CISCO является одной из американских глобальных компаний с очень серьезной репутацией и с хорошими биржевыми показателями. Вне всякого сомнения, прошедшая видеоконференция говорит об отношении CISCO и США непосредственно к азербайджанскому лидеру. Потому что без одобрения соответствующих органов федеральных стируктур, CISCO бы не вела никакие переговоры с Азербайджаном", - подчеркнул наш собеседник.

Напомним, что 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором данной компании Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства CISCO.

Комментируя поздравительное послание Президента США Дональда Трампа Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Вайнер отметил, что отношения между Азербайджаном и США находятся на высоком уровне особенно в военной и энергетической областях.

"США рассматривают Азербайджан как надежного партнера и одного из участников программ НАТО. Финансовые отношения еще не настолько велики, потому что вложения США в азербайджанские компании пока что не очень большие. Думаю что как раз-таки CISCO выступит в качестве флагмана начала новых двусторонних отношений и безусловно надо рассматривать видеоконференцию представителей CISCO с Президентом Ильхамом Алиевым как привлечение новых перспективных инвестиций американских корпораций в экономику Азербайджана", - заявил Вайнер.

Абдул Керимханов