https://news.day.az/politics/1236298.html Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом России Владимиром Путиным
18 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В ходе телефонного разговора главы государств говорили о работе, проводимой в области борьбы с пандемией коронавируса, провели обмен мнениями об осуществляемых в данном направлении в условиях взаимной координации мерах на погранично-пропускных пунктах наших стран.
Подчеркнув успешное развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией во всех направлениях, главы государств также обсудили перспективы развития сотрудничества в постпандемический период.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре