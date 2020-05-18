Состоялась встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями в формате видеоконференции

18 мая министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу в формате видеоконференции с сопредседателями Минской группы ОБСЕ - Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шафером (США) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Как сообщили Day.Az в МИД, во встрече также приняли участие помощники сопредседателей Франции и США.

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также шаги, которые будут предприняты в ближайшие месяцы в постпандемический период.

Стороны договорились уточнить время и место проведения очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ после ослабления пандемии.