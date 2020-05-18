В арсенал армии Азербайджана продолжает поступать новейшее вооружение и техника

В результате успешных реформ Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, арсенал азербайджанской армии регулярно пополняется самыми современным видами вооружения и военной техники.

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве обороны, некоторые из них были продемонстрированы на параде, посвященном 100-летию образования Вооруженных сил Азербайджана 26 июня 2018 года. Сотни единиц бронетехники, множество патрульных, военных кораблей, системы противовоздушной обороны, отвечающие современным стандартам новейшие установки, истребители, военные и транспортные вертолеты, разведывательные и боевые беспилотники, артиллерийские установки, ракеты большой дальности, ракетные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы являются показателем развития военной мощи Азербайджана.

Производство в стране продукции военного назначения многих наименований говорит об укреплении потенциала армии Азербайджана. В результате этого, азербайджанская армия входит в число 50 самых сильных армий мира. Работа в данном направлении еще более усиливает военный потенциал.

Во время учений боевая техника может выйти из строя. По этой причине, наряду с военной техникой, также необходимы и запасные части к ней. Запасные части для военной техники приобретаются на основании соответствующих договоров, проверяются внутренней комиссией и поступают на баланс базы. В настоящее время на военных складах имеются запасные части производства "КАМАЗ" Российской Федерации и "МАЗ" Республики Беларусь. Кроме того, на складах есть и запчасти, изготовленные в нашей стране.