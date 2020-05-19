Одним из приоритетов для руководства Азербайджана является модернизация страны

Для руководства Азербайджана довольно приоритетным является реализация проектов, связанных с модернизацией страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политический аналитик, ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин.

Напомним, что 15 мая по инициативе компании CISCO состоялась видеоконференция Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом и генеральным финансовым директором данной компании Келли Крамер, вице-президентом Гаем Дитрихом и другими представителями руководства CISCO.

Сам факт проведения такого рода встречи на фоне пандемии коронавируса и общего кризиса, по словам эксперта, говорит о том, что для руководства Азербайджана очень важным и приоритетным является реализация проектов, связанных с модернизацией страны: "При этом главным источником технологий и идей выступает транснациональная компания CISCO со штаб-квартирой в США, что в лишний раз подчеркивает важность взаимоотношений между Баку и Вашингтоном".

Аналитик добавил, что в своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев не зря подчеркивает факт диалога с главой США Дональдом Трампом, так как именно в этом диалоге подчеркивается взаимная заинтересованность в развитии отношений, в том числе в сферах, касающихся национальной безопасности: "Что касается непосредственно контактов с компанией CISCO, то они, несомненно, очень интересны и создают стратегическую перспективу для Азербайджана".

Эксперт считает, что сама по себе идея компьютеризации и создание масштабированных сетей в таких направлениях как городское хозяйство, образование, аграрный сектор, бизнес, экономика в целом и безопасность, несут в себе очень серьезные перспективы: "Исходя из этого, можно спрогнозировать повышение управляемости и эффективности процесса обучения школьников и студентов с использованием этих технологий. То же самое касается водных ресурсов и сельского хозяйства. На сегодняшний день эти отрасли страдают из-за того, что нет единых оценочных критериев и общих сетевых принципов существования, которые позволили бы гораздо более эффективно работать на рынке. Это касается и городской инфраструктуры. Но самое главное в том, что создание подобных сетей существенно повышает уровень безопасности коммуникаций и взаимоотношений, как внутри страны, так и в ее внешних контактах".