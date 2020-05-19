Сегодня парламент Азербайджана рассмотрит 19 вопросов

Сегодня состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В повестке заседания 19 вопросов.

В начале заседания будет заслушан годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Затем будут обсуждены поправки в Миграционный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Налоговый кодекс, законы "О туризме", "О чиновниках", "О полиции", "Об автомобильных дорогах", "О борьбе с туберкулезом", "О государственной службе", "Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья", "О психиатрической помощи", "О сокращенном рабочем времени для отдельных категорий государственных служащих", "О наркологической службе и контроле", "О прохождении службы в органах прокуратуры", "О государственной пошлине", "О молодежной политике", "О государственной заботе о лицах, больных диабетом" и другие.