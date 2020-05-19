В столице американского штата Аризона 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана

Столица американского штата Аризона Финикс объявила 28 мая "Национальным днем Азербайджана".

Как сообщили Day.Az в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, соответствующее заявление было подписано мэром города Кейт Гальего.

В заявлении, направленном в Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе, подчеркивается, что азербайджанский народ создал первую в мусульманском мире светскую и демократическую республику.

Отмечается, что после восстановления независимости Азербайджана в 1991 году США стали одним из первых государств, признавших Азербайджан и установивших с государством дипломатические отношения. Подчеркивается, что после восстановления независимости Азербайджан укрепил свой суверенитет и независимость, стал одним из развитых и современных государств мира, имеет сильную экономику в регионе и является крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе.

Мэр города отмечает, что 28 мая объявлен в городе Финикс "Национальным днем Азербайджана" и призывает жителей города отметить этот праздник и успехи Азербайджана.

Отметим, что город Финикс с населением в 1,6 тыс. человек является пятым по численности населения городом в США.