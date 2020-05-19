В Азербайджане за противонравственные деяния к уголовной ответственности привлечены 27 человек

В ходе ежедневного мониторинга информационных интернет-ресурсов и СМИ были выявлены сообщения почти о 100 противоправных действиях в сфере торговли людьми, ее различных формах и против общественной нравственности, каждое из которых было полностью и всесторонне расследовано.

Об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, обсуждаемом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По 4 подтвержденным из них были предприняты меры согласно законодательству. Всего в связи с противоправными деяниями против общественной нравственности было установлено 53 факта, 27 преступлений, 779 человек были привлечены к административной ответственности.