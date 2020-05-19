https://news.day.az/politics/1236471.html Турал Гянджалиев: Ряд армянских жителей обратился к азербайджанской общине Нагорного Карабаха с желанием совместного сосуществования
Турал Гянджалиев: Ряд армянских жителей обратился к азербайджанской общине Нагорного Карабаха с желанием совместного сосуществования
Среди тех, кто внимательно наблюдает за работой азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, есть и армянские жители данного региона.
Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал председатель общины Турал Гянджалиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что отрадно, что некоторые армянские жители, обратившись к азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона, выразили желание совместно мирно проживать с нами в рамках международно признанных границ Азербайджана, в соответствии с его Конституцией.
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