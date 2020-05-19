Турал Гянджалиев: Ряд армянских жителей обратился к азербайджанской общине Нагорного Карабаха с желанием совместного сосуществования

Среди тех, кто внимательно наблюдает за работой азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, есть и армянские жители данного региона.

Об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал председатель общины Турал Гянджалиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что отрадно, что некоторые армянские жители, обратившись к азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона, выразили желание совместно мирно проживать с нами в рамках международно признанных границ Азербайджана, в соответствии с его Конституцией.

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