https://news.day.az/politics/1236476.html Милли Меджлис заслушал отчет о борьбе с торговлей людьми
Милли Меджлис заслушал отчет о борьбе с торговлей людьми
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) был представлен отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми о борьбе в данной сфере, проводимой в Азербайджане, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отчет представил Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел, генерал-майор полиции Сейфулла Азимов.
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