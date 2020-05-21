Армения пытается настроить Казахстан и Беларусь против России

Политический класс Армении торжествует, тиражируя в своих СМИ апокалиптический для России и ЕАЭС прогноз, что "русазийский", то есть Евразийский союз, близок к распаду и скоро Армения "освободится" из "пут России".

"9 мая состоялась видеоконференция глав стран-членов ЕАЭС, которая завершилась непредвиденным фиаско", - пишут армянские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

Откуда в Ереване такой повод для радости по этому поводу, если учесть, что Армения является членом Евразийского союза? Более того, Армения является страной, председательствующей в этом году в ЕАЭС.

Мы уже предупреждали, что ничем хорошим для России и ЕАЭС армянское председательство не закончится. Нынешним лидером Армении является глава партии "Елк" ("Мой шаг"), которая активно выступала за выход Армении из состава ЕАЭС и смену политического курса Еревана с российского на прозападный. И именно лидер этой партии Никол Пашинян при поддержке институтов Сороса пришел к власти на волне "бархатной" армяно-американской революции. Эта революция имела скорее геополитический, нежели внутриполитический контекст.

Аналогичный деструктивный процесс с подачи Пашиняна в минувшем году был запущен и в ОДКБ, когда этот военно-политический блок во главе с Россией едва не затрещал по швам. Премьер-министр Армении запустил в эту структуру зерно взаимного недоверия и поставил под угрозу авторитет ОДКБ.

Но в Москве не извлекли уроки из этой ситуации. Во многом благодаря усилиям влиятельной армянской "пятой колонны", прикрывавшей Ереван.

И вот результат: Армения разваливает Евразийский союз. Армения настраивает Казахстан и Беларусь против Путина, России и ЕАЭС.

Армянские СМИ пишут: "По предложению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева документ "О стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года" не был принят и отправлен на доработку. Стратегия ограничит суверенные права правительств и парламента, - заявил Касым-Жомарт Токаев. Фактически, Казахстан становится главным оппонентом России в ЕАЭС, которая пытается "вернуть" в империю бывшие советские республики. Малыми шагами это почти удалось, но сейчас Москва оказалась в полном тупике".

Ереван настраивает Казахстан и Беларусь против России. Важно обратить внимание, что с приходом к власти в Казахстане К.Ж. Токаева армяно-казахстанские отношения заметно потеплели, что не в малой степени связано с личной дружбой президентов Токаева и Саркисяна, знакомых еще со студенческих лет.

И если Армен Саркисян пользуется дружбой с президентом Казахстана, то Пашинян неплохо поработал с Лукашенко. Армянский МИД запустил в Минск своих гонцов, поcле чего Пашинян лично позвонил президенту Беларуси, и вот результат.

Пашинян подбил Лукашенко на евразийский "газовый бунт" против Москвы, упрекнув Путина в дискриминации остальных участников ЕАЭС.

Армянские СМИ торжествуют: "На вчерашнем заседании произошел еще один "инцидент" - Владимир Путин фактически отверг предложения Армении и Беларуси о едином механизме ценообразования на рынках энергоносителей. Иными словами, Путин признает, что для энергетического союза в ЕАЭС слишком мало интеграции, зато для создания политической иерархии ее достаточно. Однако, заявление Токаева говорит о том, что страны ЕАЭС меняют политику, исходя из новой геополитической ситуации в мире. Армения и Беларусь говорят, что не видят смысла в ЕАЭС, если нет единых газовых цен, а Казахстан заявляет, что никто не вправе ограничивать суверенитет стран и проводить от имени стран ЕАЭС переговоры с третьими странами". И армянский вывод: "Русазийский союз, названный Евразийским, судя по всему, близится к концу".

История повторяется: именно политическое армянство выступило в свое время могильщиком СССР. Запустив карабахскую карту, армянская диаспора и Ереван активировали цепную реакцию на слом всего государственного механизма. Сейчас Ереван выступил мотиватором и исполнителем плана по развалу интеграционных проектов России - ОДКБ и ЕАЭС, и, как следствие, реализует курс на ослабление геополитических и экономических позиций России. Армянская "пятая колонна" в Москве способствует реализации этих процессов, тем более сейчас, когда Россия представляется им слабой. Если уж Пашинян позволяет себе нападать на Путина, и настраивает против него основных союзников, то ситуация действительно опасная...