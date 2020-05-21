Политический курс Азербайджана отвечает всем требованиям времени и является перспективным.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend кандидат политических наук, аналитик Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский.

Политолог считает, что уровень профессионализма азербайджанской дипломатии довольно высок, в том числе благодаря опыту главы МИД Эльмара Мамедъярова: "Учитывая геополитические факторы, задача перед авторами внешней политики Азербайджана очень непростая. На мой взгляд, ключевую роль играет вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Я надеюсь, что со временем получится разработать формат эффективного диалога, ведущего к мирному урегулированию конфликта. Это позволит получить синергетический результат и добавит Азербайджану геополитического веса как связывающему звену между двумя стратегически важными блоками - евразийским во главе с Россией и тюркским, который был инициирован Азербайджаном, и является очень перспективным форматом сотрудничества всего тюркского мира".

Говоря об официальных дипломатических механизмах в современном мире политолог отметил, что доверие к дипинститутам в определенной степени ослабло: "Дипломатические конвенции и процедуры были установлены в других условиях. Основные принципы нарушаются представителями многих ведущих стран. Однако, несомненно, дипломатия продолжает играть важную роль и, например, от профессиональных качеств диппредставителя страны может зависеть очень многое. При этом, кроме официальной дипломатии, все важнее становятся другие виды деятельности, предполагающие участие негосударственных структур в решении государственных задач. Это, например, общественная дипломатия с привлечением различных фондов, экономическая дипломатия с участием бизнеса и частных компаний, культурная дипломатия с участием деятелей и институтов культуры".

В заключение Пискорский добавил, что дипломатия должна адаптироваться к новым условиям, используя новые инструменты и форматы, выходящие за рамки классической государственной дипломатии.