Президент Ильхам Алиев: Механизм, применяемый в Азербайджане в связи с пандемией, заслуживает самой высокой оценки

Считаю, что механизм, применяемый в Азербайджане в связи с пандемией, заслуживает самой высокой оценки.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая в видеоформате Сеймура Оруджева в связи с назначением его главой Исполнительной власти Агстафинского района, а Эльчина Рзаева - в связи с назначением главой Исполнительной власти Имишлинского района.

"Учитывая ухудшение социального положения сотен тысяч людей, мы оказываем им помощь. В столь тяжелой ситуации эта помощь воодушевляет людей, а также играет свою роль в обеспечении их материальных возможностей. Мы делаем это для того, чтобы люди вышли из этой ситуации с малыми потерями. В первую очередь, работа, проделанная в борьбе с коронавирусом, заслуживает высокой оценки", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в то же время государство должно прийти на помощь и людям, потерявшим или же временно потерявшим работу в связи с коронавирусом.

"Поэтому государство всегда будет играть ведущую роль в этом деле, а вы являетесь представителями Азербайджанского государства на местах. Так что по вашей работе одновременно судят и о работе, проводимой в Азербайджане в целом. Если глава исполнительной власти не выполняет свой служебный долг, а наоборот, мучает людей, зарится на их имущество, ворует помощь, причитающуюся одиноким, платежные карты людей, привлеченных к общественным работам, занимается расхитительством, взяточничеством, коррупцией, то что могут подумать люди? Вы должны показывать пример как в работе, так и в быту, работать так, чтобы люди были довольны вами. Если люди будут довольны вами, то и я буду доволен вашей работой. Поэтому вам необходимо глубоко проанализировать ситуацию, приложить усилия для решения вопросов, ожидающих своего решения, и обращаться в Администрацию Президента, Кабинет Министров, соответствующие государственные органы для решения проблем, которые вы решить не в силах", - отметил Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в нынешних условиях успешное развитие нашей страны в первую очередь будет обеспечено за счет ненефтяного сектора, и, конечно, развитие предпринимательства представляет еще большее значение.

"Мы очень успешно занимаемся этими делами, и сегодня в Азербайджане сформировался очень большой класс предпринимателей. Однако в ряде случаев предприниматели сталкиваются с трудностями. Желая реализовать какой-либо проект, вложить какие-либо инвестиции, они сталкиваются с проблемами, создаваемыми чиновниками. Некоторые чиновники пытаются войти в долю в их проектах, другие претендуют на их доходы. Это совершенно недопустимо. Напротив, вы должны привлекать предпринимателей, убеждать их. Сейчас в мире идет борьба за инвестиции. Страны выдвигают предложения, чтобы привлечь инвесторов. Поэтому вам необходимо в первую очередь убедить местных инвесторов, чтобы они вкладывали инвестиции именно в ваши районы, создавали рабочие места и тем самым вносили вклад в развитие районов. Однако порой предприниматель хочет работать, но ему чинят тысячу препятствий. Этого нельзя допускать", - добавил Президент Ильхам Алиев.