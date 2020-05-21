Президент Монтенегро Мило Джунакович поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Монтенегро Мило Джунакович отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент.
От имени народа Монтенегро и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики, наилучшие пожелания прогресса Вашей страны и процветания дружественного азербайджанского народа.
В созданные пандемией COVID-19 трудные времена почтительное отношение Монтенегро и Азербайджана к своим очень тесным и содержательным связям подтвердило нашу дружбу и солидарность. Пользуясь этой возможностью, выражаем Вашему превосходительству признательность за обеспечение Вашим государством, нашими азербайджанскими партнерами и друзьями Монтенегро важными пожертвованиями и защитными медицинскими принадлежностями. В самое тяжелое время нашей борьбы эта помощь была особенно важна для защиты здоровья и жизни наших граждан. Это было очередным подтверждением прочной дружбы наших стран. Монтенегро высоко оценивает эту дружбу и всегда будет помнить об этом. В то же время предпринимаемые Вашей страной решительные усилия и эффективные меры по предотвращению распространения пандемии коронавируса заслуживают одобрения.
Прошу принять мое высочайшее уважение и почтение к Вам", - говорится в поздравительном письме.
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