Азербайджанская экономика оперативно оправится от последствий пандемии

В отличие от многих развитых стран, которые оказались бессильны перед внезапно пришедшим вирусом под названием COVID-19, Азербайджан смог успешно предотвратить более серьезные последствия этой чумы, благодаря дальновидной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева и своевременной работе в борьбе против коронавируса.

Об этом Day.Az сказал посол волонтеров Европейских игр и Игр исламской солидарности Эльчин Сафаров.

Наш собеседник подчеркнул, что если бы не были приняты своевременные профилактические меры, то предотвратить массовое распространение COVID-19 в Азербайджане было бы практически невозможным.

"Благодаря пристальному вниманию и заботе, проявленной Президентом Ильхамом Алиевым к гражданам страны, Азербайджану удалось выйти из ситуации с пандемией коронавируса с минимальными потерями. Считаю, что наше государство сможет достойным образом интегрироваться в новый постпандемический мировой порядок и сделать большой шаг к светлому будущему", - полагает Сафаров.

По мнению посла волонтеров, основной задачей после пандемии является быстрый выход из экономического ущерба. Он добавил, что Азербайджан, даже несмотря на столь грозный вызов человечества, смог обеспечить себе хоть и небольшой, но рост экономики.

"Стабильная экономическая ситуация в стране позволит нам устранить ущерб в краткосрочной перспективе. В скором времени наладится банковская система, а также восстановится частный сектор. Транспортный сектор, сфера туризма, предприятия общественного питания, сельское хозяйство и другие области экономики постепенно выйдут на совершенно иной качественный уровень. Учитывая, что Азербайджан успешнее большинства стран мира выходит из кризиса, связанного с COVID-19, иностранные инвесторы с ещё большим рвением будут стремиться вкладывать средства в экономику Азербайджана", - резюмировал Эльчин Сафаров.

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение о частичном смягчении с 18 мая режима социальной изоляции для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Абдул Керимханов