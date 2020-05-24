После провокации в Шуше Пашинян только усилит напряженность в отношениях с Россией

"На мой взгляд, никто уже не понимает, на что рассчитывает Ереван, проводя шоу с инаугурацией так называемого "президента Карабаха." Очевидно, что и в самой Армении многие насмехаются над "избранником" и тем более над Николом Пашиняном, чья политика завела Ереван в тупик".

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, отвечая на вопрос о том, на что рассчитывает Ереван, организуя на оккупированных территориях "выборы" и "инаугурации", в то время как уже совершенно очевидно, что никто в мире не признает устраиваемых армянской стороной политических шоу.

По мнению нашего собеседника, самая главная ошибка Пашиняна заключается в том, что он абсолютно игнорирует мнение Москвы. И без того напряженные отношения со своим главным гарантом безопасности, который недвусмысленно и не раз намекал Еревану на необходимость деэскалации карабахского конфликта, после последнего шоу в Шуше станут еще более натянутыми, считает Михайлов.

Карабах, подчеркнул российский эксперт, признают "независимым" от Азербайджана только армянские диаспоры Европы и США. Вот и все. Ни одно уважающее себя суверенное государство не станет выстраивать отношения с оккупированной зоной Азербайджана и тем более с ее лидерами.

Что касается "загадочных" неоднократных командировок главы СНБ Армении в Карабах, то, как отметил Михайлов, на фоне общей слабости государственной политики и резкого, после зачисток, ослабления силового блока республики, все происходящее можно назвать чистой воды профанацией. Пашинян не сможет удержаться ни в Армении, ни тем более, влиять реально на Карабах. Остальное это лишь игры на публику.

"Очень смешно звучат высказывания об укреплении Пашиняном своих позиций на оккупированных территориях и его якобы "коронации". Тут больше подошла бы фраза "а король-то голый". У армянского премьера нет поддержки населения, экономика в упадке, разлажены отношения с Россией. Можно до бесконечности продолжать этот список. Его позиция "Карабах - это Армения", не раз звучавшая в ходе незаконного мероприятия под названием "инаугурация" в Шуше, всего лишь подчеркивает, что территория Азербайджана действительно оккупирована Арменией и вопросы следует задавать только Еревану, абсолютно не считаясь с мнением так называемых "политиков" Карабаха. И вопросы будут. Они уже настойчиво задаются, особенно после недвусмысленного заявления Сергея Лаврова о поэтапном возврате оккупированных районов", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева