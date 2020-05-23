Смягчение карантинного режима совсем не означает, что мы можем делать все что угодно

Несмотря на смягчение ряда ограничений в рамках особого карантинного режима, мы все равно должны придерживаться необходимых правил и норм в данной ситуации, сказал Trend в субботу народный артист Азербайджана Ильхам Намиг Кямал (Ильхам Ахмедов), передает Day.Az.

"Несмотря на то, что снят запрет на выход на улицу людям старше 65 лет, отменена система СМС-разрешений, смягчен ряд других ограничений - все равно каждый гражданин нашей страны должен ответственно подходить к ситуации. Думаю, что еще до конца года нам всем неукоснительно нужно будет следовать правилам карантинного режима. Его смягчение совсем не означает, что мы можем делать все, что угодно, например, участвовать в мероприятиях с большим количеством людей. В общественном транспорте в обязательном порядке нужно придерживаться правил проезда - надевать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию. Эти и другие меры помогут нам предотвратить распространение опасного вируса", - сказал народный артист.



Ильхам Намиг Кямал добавил, что соблюдение всех норм поможет избежать второй волны распространения коронавирусной инфекции.

"Коронавирус никуда не исчез, и мы должны сделать все, чтобы он не распространялся. Главное, чтобы после мая не было второй волны. Наше государство направило все ресурсы на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. И поэтому каждый гражданин Азербайджана должен ответственно подойти к сложившейся ситуации", - добавил он.