Мевлют Чавушоглу: Турецкий народ и турецкое государство всегда рядом с Азербайджаном

Азербайджан и Турция вместе и в радости, и в горе.

Об этом телеканалу DİM TV сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану в любой сфере: "Мы - турецкий народ и турецкое государство - всегда рядом с Азербайджаном".