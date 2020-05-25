https://news.day.az/politics/1238314.html Мевлют Чавушоглу: Турецкий народ и турецкое государство всегда рядом с Азербайджаном
Мевлют Чавушоглу: Турецкий народ и турецкое государство всегда рядом с Азербайджаном
Азербайджан и Турция вместе и в радости, и в горе.
Об этом телеканалу DİM TV сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что Турция готова оказывать поддержку Азербайджану в любой сфере: "Мы - турецкий народ и турецкое государство - всегда рядом с Азербайджаном".
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