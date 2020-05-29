Азербайджан постепенно и продуманно возвращается к полноценной жизни

Азербайджан столкнулся с проблемой, которую необходимо было решать с учетом рекомендаций ВОЗ, опыта ведущих государств и нашей национальной специфики. Государство с этой задачей справилось.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Оперативные, грамотные, взвешенные меры, которые были предприняты, уже дают свои результаты, отметил Садыхов. Если сравнивать ситуацию в Азербайджане с тем, что происходит в ряде соседних государств, то и статистика, и общая атмосфера, и темпы возвращения к обычной жизни - все говорит в пользу нашей страны.

"Смягчение карантина - открытие магазинов, объектов общественного питания, возобновление работы метро - все это говорит о том, что ситуация находится под контролем. Первоначальная жесткость поэтапно начинает ослабевать, хотя серьезный контроль за ситуацией сохраняется", - отметил наш собеседник.

Сегодня, считает политолог, уже можно говорить о том, что жизнь постепенно налаживается, входит в свое русло. Смягчение жестких мер в сочетании с контролем дает свои положительные результаты. Но расслабляться еще рано. Государство идет навстречу гражданам, и общество с пониманием встречает все шаги, сделанные и в направлении защиты от распространения инфекции, и для возвращения страны к нормальной жизни.

"Сочетание контроля с дальнейшим смягчением ограничений - это очень правильный метод для достойного выхода страны из сложной ситуации. Конечно, не обходится и без проблем, связанных с нежеланием многих граждан следовать правилам личной защиты. Но тут, думаю, причина в том, что люди пока не привыкли к мысли, что, например, ношение масок необходимо. Это понимание придет", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева