Кому поручены полномочия министра культуры Азербайджана?

Информация, распространяемая в ряде СМИ о поручении обязанностей министра культуры Азербайджана его первому заместителю, не соответствует действительности, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство культуры.

"В настоящее время заместители министра культуры выполняют свои обязанности, полномочия министра культуры Азербайджана никому не поручены", - сказали в ведомстве.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая подписал распоряжение об освобождении от должности министра культуры Абульфаса Мурсал оглу Гараева.