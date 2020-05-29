Система здравоохранения Армении вот-вот рухнет из-за коронавируса

Скандал, вызванный бездумным заявлением министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна в адрес Грузии, немного стих после извинений со стороны армянского Минздрава. Но послевкусие осталось.

Напомним, что на днях Торосян во время онлайн-заседания Общественного совета, комментируя большую разницу между числом инфицированных коронавирусом в Армении и Грузии, усомнился в правдивости статистики, оглашаемой грузинской стороной.

Министр страны, побившей в понедельник очередной антирекорд по распространению COVID-19, заявил, что разница в статистике обусловлена некоторыми преимуществами противоэпидемиологической системы Армении. "Я не хвастаюсь, просто констатирую как факт на профессиональном уровне, а не на политическом. Я надеюсь, что все наши соседи смогут усилить свои (противоэпидемиологические) системы, и мы все были бы защищены", - сказал Торосян, слова которого опубликовала в Facebook-e его пресс-секретарь Алина Никогосян.

В Тбилиси странные высказывания Торосяна вызвали удивление.

"Неважно, кто интересуется, у нас есть 728 подтвержденных случаев и все", - сказала журналистам директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По ее словам, нет смысла скрывать данные зараженных коронавирусом. "Все наши данные верны, ничего не скрыто. У нас 728 пациентов, и даже если кто-то сомневается в сказанном мною, все равно, показатель составляет 728. Есть 728 случаев и все. Нам не нужны комментарии по этому поводу", - сказала Эзугбая.

Между тем, "Кавказский узел" проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что Армения по численности зараженных среди стран бывшего Союза пока что на 4 месте, но судя по имеющимся тенденциям, в ближайшие дни обгонит Россию и перейдет на 3 место, в перспективе будет отставать лишь от Беларуси.

По мнению аналитиков издания, в Армении ситуация вышла из-под контроля практически в самом начале пандемии.

Более того, "Кавказский узел", исходя из своих расчетов, пришел к выводу, что по состоянию на конец дня 22 мая в стране было 18.2 тысячи заразных больных, тогда как зарегистрированных, а также 15.6 тыс. больных в инкубационном периоде, которые в ближайшее время тоже станут заразными. Это также означает, что по состоянию на 22 мая заразными были 0.6% населения, а из зараженных лишь 16% были зарегистрированы. К концу дня 25 мая заразными будет 25.3 тыс. чел., и это число будет расти на примерно 12.5% в сутки (близко к естественной скорости распространения коронавируса).

Это означает, что катастрофа уже произошла, но общество о ней пока не знает, написало издание. В течение недели система здравоохранения выйдет на предельный уровень загрузки, после чего начнет отказывать, врачи окажутся не в состоянии обслуживать выросший поток, а центры по здравоохранению начнут приоритизировать пациентов. При этом, передача всего фонда больничных коек реанимации под больных коронавирусом приведет к взрыву заболеваемости уже внутри больниц и росту летальности и числа смертей.

Проваленный в апреле карантин привел к экспоненциальному росту числа инфицирований, не помог сохранить экономический рост, но привел к катастрофическим последствиям для здравоохранения, которые начнут бросаться в глаза через неделю. Никак предотвратить вышеописанное невозможно; но необходимо срочно вводить жесткий карантин для предотвращения разрастания последствий и перехода на итальянский сценарий, который выглядит все более реалистичным и окончательно станет реальностью к концу июня, написал "Кавказский узел".

Отметим, что по состоянию на понедельник, 25 мая, количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 7113, за сутки было выявлено 452 новых случая.

Зульфугар Ибрагимов