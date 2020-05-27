Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и рациональный партнер, не поддающийся давлению извне

Азербайджан добился немалых успехов в экономике и внешней политике, что позволило ему стать лидером в Закавказье и тем самым прочно укрепить свои геополитические и геоэкономические позиции в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО Государственного университета управления (Россия), эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.

Согласно его словам, благодаря гибкости внешнеполитического курса авторитет Азербайджана на мировой арене растет: "Страна получила признание как надежного партнера, с которым хотят иметь дело. Кроме того, стабильность внутри страны и в отношениях со многими другими государствами позволяет Азербайджану все чаще выступать в качестве платформы для налаживания и укрепления международного сотрудничества. Тесные отношения с Турцией, стратегическое партнерство с Россией и укрепляющиеся отношения с Ираном являются наглядным примером этого. Позицию Азербайджана по нагорно-карабахскому конфликту с Арменией на международной арене поддерживает сегодня все мировое сообщество. С точки зрения дипломатии это является большим достижением, поскольку если взглянуть на другие схожие конфликты других стран, то мы заметим совсем иную картину. В случае с армяно-азербайджанским конфликтом дипломатия безоговорочно на стороне Баку".

Он также добавил, что участие Азербайджана в таких организациях, как Тюркский совет и Движение неприсоединения говорит о том, что Баку заинтересован в позиционировании себя значимым актором в регионе, и не собирается оставаться в стороне, придерживаясь мнимого нейтралитета, а напротив, намерен высказывать свою точку зрения и проводить собственную политику: "Говоря о Тюркском совете, нужно понимать, что именно Азербайджан был одним из инициаторов создания этой организации, которая впоследствии стала достаточно эффективной и значимой на региональном уровне. То есть здесь Баку сыграл роль некоего интегратора, который объединяет страны, близкие по многим параметрам, и способствует решению важнейших задач, стоящих в регионе. Что же касается Движения неприсоединения, то отмечу, что это вторая по величине после ООН международная организация. То, что Азербайджан стал председателем этой структуры, говорит лишь о высочайшем доверии к стране со стороны членов организации. Сегодня не каждая страна может похвастаться подобной репутацией".

Политолог считает, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и рациональный партнер, а также как самостоятельный актор, не поддающийся давлению извне: "В условиях современных международных отношений это высоко ценится. Мы это можем увидеть на примере взаимоотношений Баку с Москвой. Сегодня азербайджано-российские отношения находятся на самом высоком уровне за последние 30 лет и, отмечу, что это не просто слова. Регулярные диалоги на уровне глав государств, а также коллег из высоких ведомственных структур, высокая степень межгосударственного доверия, непрерывный рост товарооборота, взаимные инициативы и участие в общих проектах геоэкономического масштаба подчеркивают, насколько Азербайджан важен для России. То же самое можно сказать и про ирано-азербайджанские отношения, которые также сегодня находятся на высоком уровне. Отношения с соседями для любой страны всегда являются показательными на международной арене. И Азербайджан в этом смысле демонстрирует, насколько он успешен и значим для своих партнеров в регионе. Хорошие отношения у Баку сложились и со странами Евросоюза, с США и Китаем. Разумеется, что иногда возникают противоречия, но они разрешаются в краткие сроки, что говорит об умении Азербайджана дипломатично решать подобного рода вопросы".

Эксперт отметил, что энергетические и транспортно-логистические проекты, реализуемые Азербайджаном, приносят огромные дивиденды не только Республике, но и странам, участвующим в совместных проектах: "В настоящее время Азербайджан принимает участие в реализации крупнейшего газопроводного проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК), предназначенного для поставок природного газа из Азербайджана в Европу. Проект ЮГК представляет собой создание разветвленной сети газопроводов, включающей расширенный Южнокавказский (Баку - Тбилиси - Эрзурум), Трансанатолийский (TANAP) и Трансадриатический газопроводы (TAP). Данные проекты имеют многообещающие перспективы, и энергетическая роль Азербайджана лишь возрастет".

В заключение Ибрагимов сказал, что Азербайджан за годы независимости смог добиться серьезных экономических успехов: "Об этом свидетельствуют цифры. И дело не только в добыче углеводородов. Азербайджан становится крупным транспортным узлом, где стыкуются масштабные геоэкономические проекты, например, тот же "Север-Юг". В 2019 году, согласно опубликованному рейтингу доклада Doing Business на 2019 год, Азербайджан занял 25 место, получив тем самым наивысший рейтинг среди стран региона Европы и Центральной Азии, что свидетельствует об успехах страны в этой сфере".