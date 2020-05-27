Адиль Алиев: Скандальное решение ЕСПЧ не накладывает на Азербайджан никаких обязательств

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в связи с делом Рамиля Сафарова не налагает никаких международных обязательств на Азербайджан. Этот шаг армянской стороны, подавшей иск против Азербайджана и Венгрии, напоминает камень, брошенный вслед. Рамиль Сафаров был экстрадирован из Венгрии в Азербайджан в 2012 году, но и по истечении 8 лет "ярость" армян не остыла.

Об этом сказал вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Адиль Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он подчеркнул, что Рамиль Сафаров - достойный сын Азербайджана: "Любой наш соотечественник на его месте наказал бы того, кто оскорбил азербайджанский флаг. По какому праву армянская сторона требует выплаты материальной и моральной компенсации по делу Рамиля Сафарова? Рамиль Сафаров 8 лет отбыл наказание в венгерской тюрьме, затем был экстрадирован в Азербайджан и помилован решением главы государства. Может, армяне думали, что проведя 8 лет в тюрьме в Венгрии Рамиль Сафаров должен прожить оставшуюся часть жизни в заключении на родине? Пусть власть Армении и сепаратистов в Нагорном Карабахе заботит то, что они должны будут ответить за совершенные преступления, агрессию, убийства и акты геноциды".

Алиев напомнил, что у того же Европейского суда по правам человека в 2015 году имеется решение по делу "Чирагов и другие против Армении", согласно которому доказана ответственность Армении за оккупацию азербайджанских территорий: "Это официальное подтверждение оккупации азербайджанских земель, то есть, преступления. Требуя "справедливости" от ЕСПЧ, Армения не хочет выполнить гораздо более важное решение этой организации - прекратить оккупацию и положить конец нарушению прав более одного миллиона наших сограждан. Поэтому власть Армении не имеет никакого морального права выдвигать какие-либо требования против Азербайджана в связи с Европейским судом. Причем ЕСПЧ удовлетворил основную претензию Армении. Во-первых, решение суда не требует отмены указа о помиловании, являющегося основным объектом спора, или повторного рассмотрения дела в отношении соответствующего лица. Во-вторых, был также отклонен иск о материальном нарушении права на проживание".