Азербайджан всегда играл важную роль на мировой арене

Незаконные т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе являются очередной крупной провокацией в отношении Азербайджана и азербайджанцев всего мира.

Об этом сказал Trend известный общественный деятель, председатель азербайджанского молодежного объединения "Гейдар" (АМОГ), член партии "Нур Отан" и Ассамблеи народа Казахстана Бахруз Ахундов, передает Day.Az.

Он отметил, что каждому историку и политику известно, что Карабах - это центр азербайджанской истории и культуры: "Ее живописная природа, богатые флора и фауна неповторимы. Мы не теряем надежду на то, что мировое сообщество вынесет справедливое и окончательное решение о судьбе моей Родины! Жители оккупированного Нагорного Карабаха стали беженцами и сейчас проживают в различных временных населенных пунктах Азербайджана, но их не покидает надежда, что они смогут вернуться на земли своих предков. Азербайджанский народ не признает вымышленные "выборы" и так называемую "инаугурацию", которую власти Армении нагло и незаконно проводят в оккупированном азербайджанском регионе - Нагорном Карабахе. Освобождение из оккупации этой территории мирным путем и возвращение на историческую родину более 1 миллиона азербайджанских беженцев будет единственным правильным решением для создания мира без войны. Россия, США, КНР и другие ведущие страны, крупнейшие международные организации ОБСЕ и ООН обязаны отнестись максимально серьезно к данному вопросу".

Далее он сказал, что в 1983 году его родители переехали в Казахстан из Карабаха, честно и добросовестно работали на Целине: "В Казахстане более 100 народов обрели новую родину. На священной казахской земле все народы спаслись и выжили в сложный период репрессий, войн и террора. Казахи делились своими ресурсами и спасали человечество, за что все мы им благодарны! Наша семья часто ездила в гости из Казахстана в Карабах, там жили наши старшие родственники. Помню каждый камень и каждое дерево своей исторической родины, даже вкус воды в нашем селе Карадаглы из родника Баба Булагы. Мне было 7 лет, когда моя родина подверглась оккупации. В сердцах азербайджанцев из Казахстана две родины - это Казахстан и Азербайджан! Эти два государства тесно связаны между собой благодаря общим историческим тюркским корням и географическому расположению. Нас всегда окружают друзья разных национальностей, мы с большим уважением относимся к культурам и духовным ценностям всех народов, с которыми дружим. Историческая родина - это неотъемлемая часть жизни каждого достойного человека".

Также Ахундов напомнил, что Азербайджан исторически служил воротами между Азией и Европой, через него проходили караваны Великого шелкового пути: "Были и войны, которые приносили горе в каждую семью. Сейчас военные конфликты могут привести к очередному мировому кризису. Наш народ и нашу историческую Родину не нужно использовать в политических играх, мы немало пострадали от прошлых военных агрессий, террора и насилия. Армянские террористы до сих пор продолжают агрессивные действия на территориях Азербайджана".

Он подчеркнул, что благодаря политике Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева был установлен мир в регионе и до сих пор Азербайджанская Республика принимала участие в мирных переговорах с Арменией, стараясь решить вопрос дипломатическим путем: "К сожалению, политическая ситуация накаляется и беспокоит всех мирных жителей Азербайджана. Мировые державы должны правильно оценивать силы и возможности страны. Азербайджанский народ призывает мировое сообщество к справедливости по вопросу Нагорного Карабаха, не признавать фальшивую политику Армении на оккупированной территории Азербайджана. Армянские политики продолжают игнорировать решения международных организаций по Нагорному Карабаху. Им неинтересно мнение простого народа, который страдает от их глупого, агрессивного и неправильного подхода к решению вопроса. Также Армения со своей провокацией в отношении Азербайджана нарушает режим чрезвычайного положения в связи с пандемией COVID-19. Ведущие страны мира не имеют права на политические ошибки, тем более не должны поддерживать террористов, оккупантов, которые представляют угрозу безопасности всего человечества".

Ахундов считает, что Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева достойно представляют Азербайджан на мировой арене: "Уверенный экономический подъем, мир в регионе, интернациональное современное развитие, прогресс в сферах культуры, туризма и других секторов являются доказательством умелой политики руководства страны. Азербайджан всегда играл важную роль на мировой арене, никогда не оставался в стороне, приходил на помощь и оказывал поддержку своим соседям. Один из самых важных примеров - это Вторая мировая война, в ходе которой Азербайджан сыграл огромную роль в победе над фашизмом. Бакинская нефть оказала решающее значение в победе советской армии".