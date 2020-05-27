Президент Эстонии поздравила Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Эстония Керсти Кальюлайд поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления и пожелания прогресса и спокойствия по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Хотела бы выразить поддержку азербайджанскому народу в то время, когда все мы столкнулись с вызовами пандемии COVID-19. Пандемия демонстрирует насколько все мы зависим друг от друга и показывает, что найти пути решения возможно только посредством близкого сотрудничества. Надеюсь, что наши страны продолжат осуществление совместной деятельности по расширению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на двусторонней основе, а также в рамках таких международных организаций, как ООН. Также, с Вашего позволения, подчеркну, что Эстония есть и останется надежным сторонником Восточного партнерства. Наряду с тем Эстония продолжает поощрять близкие отношения между Европейским Союзом и его соседними партнерами.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.