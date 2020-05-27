Президент Молдовы поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Убежден, что Ваша страна будет и впредь уверенно продвигаться по пути важных реформ и преобразований, проводя эффективную внутреннюю политику и укрепляя свою роль на международной арене.

Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить готовность к дальнейшим совместным действиям по развитию двусторонних молдово-азербайджанских отношений в духе дружбы, взаимопонимания и конструктивного сотрудничества во имя и на благо наших народов.

В этот праздничный день позвольте пожелать Вам, уважаемый господин Президент, и в Вашем лице дружественному азербайджанскому народу мира, добра и процветания", - говорится в поздравлении.