https://news.day.az/politics/1238886.html Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Иордании Абдалла ибн Аль Хусейн II направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
От имени народа и правительства Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вам и великому народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.
Пользуясь этой возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому азербайджанскому народу - устойчивого прогресса и благосостояния", - говорится в поздравительном пиьсме.
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