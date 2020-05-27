Народный артист Тейюб Асланов: Сейчас мы должны быть еще более внимательными и ответственными

Правительство Азербайджана своевременно приняло превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране, сказал Trend заведующий кафедрой "Мугама" Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, доцент, известный ханенде, народный артист Тейюб Асланов, передает Day.Az.

"Знаете, я как человек, который с самой юности живет динамичной жизнью, скажу, что проводя каждый день на работе, отправляясь на телесъемки, в студии звукозаписи, посещая мероприятия, участвуя в репетициях, концертах, гастролях, даже не замечал, как проходили дни и месяцы... И вот пандемия коронавируса, которая внезапно охватила весь мир, шокирующие новости из других стран, полностью изменили наш образ жизни.

Каждый из нас сознавая свою ответственность в сложившейся ситуации, оставался дома, чтобы предотвратить быстрое распространение этой заразной болезни, а также защитить себя и окружающих. Да в первые дни было нелегко... В такой ситуации на деятелей культуры и искусства, представителей интеллигенции, педагогов ложится большая ответственность. Кафедра "Мугама" Государственного университета культуры и искусств начала активную деятельность на дому. Занятия для студентов проходили в онлайн-формате. Также в онлайн-формате мы принимали участие в теле- и радиопрограммах. Педагоги и студенты кафедры мугама присоединились к акциям "Мы сильны вместе" (Biz birlikdə güclüyük),"Культура, которая нас объединяет" ("Bizi birləşdirən mədəniyyət"). Одним словом мы все проявили единство, оказавшись в трудной ситуации", - подчеркнул Асланов.

Как отметил народный артист, правительство Азербайджана своевременно приняло превентивные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции - вовремя были закрыты границы, объявлен особый карантинный режим.

"Сейчас карантинный режим смягчен, но это не говорит о том, что угроза миновала. Нет, на сегодняшний день мы должны быть еще более внимательными и ответственными. Каждый гражданин оберегая себя, соблюдая санитарно-гигиенические правила, нормы социальной дистанции - может уберечь и себя, и окружающих от этой опасной инфекции. По крайней мере, пока не найдена вакцина от этого вируса, мы должны соблюдать все рекомендуемые правила", - добавил он.