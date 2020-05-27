https://news.day.az/politics/1238919.html Король Камбоджи поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Камбоджи поздравил Президента Ильхама Алиева
Король Камбоджи Нородом Сиамони направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Господин Президент.
Хочу передать искренние поздравления Вам и Вашему народу по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, а гражданам Вашей страны - благополучия.
Уверен, что теплые отношения между нашими странами укрепятся и продолжатся во имя интересов наших народов", - говорится в поздравительном письме.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре