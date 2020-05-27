Король Камбоджи поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Камбоджи Нородом Сиамони направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент.

Хочу передать искренние поздравления Вам и Вашему народу по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Пользуясь случаем, желаю Вам здоровья, а гражданам Вашей страны - благополучия.

Уверен, что теплые отношения между нашими странами укрепятся и продолжатся во имя интересов наших народов", - говорится в поздравительном письме.