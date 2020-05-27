Культурный центр СГБ Азербайджана подготовил видеокомпозицию ко Дню Республики

Культурный центр Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана подготовил видеокомпозицию к 28 Мая - Дню Республики.

Day.Az со ссылкой на Центр представляет эту видеокомпозицию: