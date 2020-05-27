Владимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

27 мая Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Украины выразил признательность за гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине в рамках борьбы с коронавирусом, расценил это, как олицетворение дружественных отношений в этот тяжелый период.

Президент Ильхам Алиев отметил, что эта помощь отражает дух отношений между нашими странами и народами.

В ходе телефонного разговора были также обсуждены вопросы исполнения проектов, реализуемых в Украине за счет инвестиций Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев и Президент Владимир Зеленский подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортной сферах в постпандемический период.

Президент Украины поздравил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с завершением месяца Рамазан и Днем Республики.

Глава нашего государства поблагодарил за поздравление.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ряду двусторонних и международных вопросов.