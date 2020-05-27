Хикмет Бабаоглу: Армяне в очередной раз потерпели поражение перед европейским законодательством

Армяне подали иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с делом Рамиля Сафарова, требуя возобновления уголовного дела, в то же время принятия мер для отмены подписанного Президентом Азербайджана указа о помиловании, а также попытались обвинить азербайджанское государство в освобождении Рамиля Сафарова. Несомненно, им это не удалось. ЕСПЧ не принял решения в связи с возобновлением преступления или принятием каких-либо мер. Фактически это означает очередное поражение армян перед европейским законодательством.

Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

По его словам, у государства-оккупанта нет никакого морального или юридического права обвинять в чем-либо офицера страны, у которого оно оккупировало 20 процентов территорий, и оправдывать свое требование решением ЕСПЧ.

"Несомненно, Азербайджан считает решение ЕСПЧ верным, поскольку в этом решении никакие претензии армян не удовлетворены. Следует особо подчеркнуть, что не только армяне, но и армянское лобби и проармянские центры также оказывали давление на ЕСПЧ в этом вопросе, пытались разными способами уклонить их от юридического решения, которое они собирались принять, но не смогли этого добиться. Потому что Азербайджан - сильное государство, один из важнейших национальных акторов международного права, и в то же время Азербайджан - подвергшаяся оккупации сторона. В этом случае невозможно манипулируя какое-либо событие применять решение какого-либо международного суда в качестве директивы к гегемонистской воле независимого государства. В решении ЕСПЧ с технической точки зрения правильно истолковано со стороны этого суда международное право и его применение. Несомненно, претензии армян против Азербайджана и после этого будут отклоняться как в судебно-правовой системе, так и в других международных организациях, где принимаются политические решения. Азербайджан обязательно достигнет своей конечной цели - восстановления территориальной целостности", - сказал он.