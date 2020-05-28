https://news.day.az/politics/1238975.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан! - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Республики
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан! - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем Республики
Как сообщает Day.Az, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.
"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ по случаю 28 Мая - Дня Республики, желаю каждому гражданину Азербайджана крепкого здоровья, радости, любви и счастья! Да будет вечной наша независимость! Пусть Всевышний бережёт наш родной Азербайджан!" - говорится в поздравлении Первого вице-президента.
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