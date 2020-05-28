Азербайджан и Беларусь могут начать совместную переработку нефти
Азербайджан и Беларусь могут наладить совместную переработку нефти в рамках развития сотрудничества в энергоотрасли.
Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью госагентству БелТА посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.
"Думаю, по мере развития ситуации объем поставок можно будет увеличивать, но это уже будут обсуждать наши нефтяные компании. Для этого найдены соответствующие прочные механизмы", - сказал он.
По его словам, возможно, здесь появятся и другие формы сотрудничества.
"Например, в Беларуси может быть налажена совместная нефтепереработка и последующая продажа продукции на рынок третьих стран", - отметил Гандилов.
"Но это только как пример. Главное, что Азербайджан уже имеет возможность поставлять нефть в Беларусь на постоянной основе", - сказал дипломат.
Как отметил Латиф Гандилов, дальнейшие вопросы сотрудничества в энергоотрасли, возможно, будут обсуждаться во время визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, который ожидается в этом году.
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