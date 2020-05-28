Величие великих и усилия предков

Можно с огромной долей уверенности полагать, что любое из более двухсот существующих на планете государства, разрабатывая концепцию своего демографического развития, руководствуется мотивацией преемственности поколений.

Наше государство не является исключением в этом отношении, ибо оно, обеспечивая дальнейшее динамичное социально-экономическое и культурное развитие народа, не может не черпать силы в таком благодатном источнике, как опыт, знания, мудрость и интеллектуальное богатство старшего поколения - обеспечивая при этом преемственность всего этого арсенала! В силу написанного выше, позволю себе, как представителю старшего поколения, продемонстрировать ракурс моего видения этой проблемы.

Однако, для того, чтобы дать объективную оценку процессу преемственности поколений в нашей республике, целесообразно затронуть некоторые теоретические аспекты. В частности, что же подразумевается под понятием "поколение", и каковы его количественные и качественные параметры? К слову, поколенческая теория получила свое развитие в XIX веке и определялась именно количественными и качественными критериями в совокупности с "антропологическим" принципом.

К примеру, формулируя концепцию "поколения", родоначальник позитивизма Огюст Конт отдавал преимущество количественным параметрам. Он пытался представить ее в качестве измерения исторической действительности шагами, определенными рамками в 15, 25 или 30 лет, подводя под это научное обоснование именно таких интервалов, определяющих смену поколений. В частности, верхняя хронологическая планка, выраженная в цифре тридцать, символизирует характерный для типичной семьи интервал от женитьбы родителей до совершеннолетия и женитьбы детей. К этому добавлялся анализ изменения характера общества в целом, происходящего под воздействием определенного количества поколений.

В противовес концепции Конта фигурировали воззрения немецкого философа Вильгельма Дильтея и его единомышленника Карла Мангейма. Эти воззрения не ограничивались количественным анализом, а выражали необходимость доминанты качественных критериев. Данный взгляд на эту проблему квалифицировал "поколение" в качестве слоя людей, схожесть мышления которых определяется в большей мере схожестью жизненного опыта. При этом их идентичность не абсолютизируется, но определяется достаточная для группирования из по указанному принципу степень, влияющая на личный характер людей и на формирование общности из понимания действительности.

Творцы этих теорий исходят из тезиса пластичности человеческого сознания, существенно обусловленного внешними факторами. При этом сознание, кристаллизуясь в период человеческого возраста 15-25 лет, обретает особенно высокую пластичность. Немецкий философ-экзистенциалист Мартин Хайдеггер когда-то утверждал, что эти рамки модно выразить единственной метафорой - "судьба"! Судьба людей того или иного периода в немалой степени позиционируется в их понимании действительности и выявляет их общие характеристики, соответствующие определенной социодемографической и социокультурной группе.

В целом, сбалансированный синтез двух этих концепций позволяет выявить закономерности движения истории, научно выверенную селекцию главных событий, формирующих мышление определенного слоя людей, играющих решающую роль на том или ином историческом этапе. Это предоставляет возможность применения классификации поколений на категории военного времени, поколения кризисных периодов, депрессий, подъема или преобразований общества, поскольку соответствующие исторические периоды определяли их видение и мышление.

Порожденные общностью условий, символизирующих "дух поколения", люди также дифференцируются по "поколенческим союзам". Кстати, еще А. С. Пушкин, говоря о "птенцах гнезда Петрова", применил этот термин к людям, прошедшим практику жизни и выучку петровского периода.

И сегодня объективное, научное восприятие нами сущности поколенческих теорий не представляется излишним и для азербайджанского народа, переживающего в последние десятилетия качественно новый период развития государственности. Обилие остро драматичных фрагментов отечественной истории, скорее актуализирует глубокое осознание азербайджанским обществом и преломления им через призму сугубо практических дел, демографических концепций, сквозь которые проходит красной нитью проблема преемственности поколений, сохранения и умножения будущими генерациями исторически богатого интеллектуального наследия.

И если провести экскурс хотя бы во вторую половину XIX и первую четверть XX века, ознаменованных невиданным в истории азербайджанского народа взлетом научной, общественно-политической и философской мысли, беспрецедентным культурным и индустриальным развитием, то поколенческие схемы Конта, Дильтея, Мангейма и других могут показаться не столь уж и теоретизированными.

Небезынтересно, что даже на примерах нашей азербайджанской истории выявляется еще одна закономерность поколенческой теории: влияние одного поколенческого союза, его духа на деятельность другого. В частности, влияние военного поколения на поколение подъема. При этом оно бывает позитивным в случае исторических побед и негативным в ракурсе поражений.

К категории ярких представителей военного поколенческого союза различных периодов относятся и Исмаил хан Нахчыванский - кавалер боевого ордена "Святого великомученика и Победоносца Георгия IV степени", генерал-майора, дослужившегося впоследствии до высшего генеральского чина Российской империи - генерала от кавалерии; и генерал-лейтенант Алиага Шихлинский, прозванный "отцом русской артиллерии", и генерал от артиллерии Самед бек Мехмандаров, и генерал-лейтенант Гусейн хан Нахчыванский, командовавший крупными конными соединениями, и генерал-майор Ибрагим бек Векилов, являвшийся одним из ведущих топографов в русской армии. Эти и многие другие выдающиеся азербайджанские офицеры тех времен детерминировали, по сути, позитивные процессы поколенческого союза созидателей того исторического периода.

И, как следствие, появляются целые когорты азербайджанских созидателей, причем универсального характера. М. Ф. Ахундов, будучи исориком, стал великолепным дипломатом и известным драматургом, А. Бакиханов - историк и поэт, Гасан бек Зардаби писал научные труды по биологии и агрономии, но прославился в качестве выдающегося журналиста и основателя первой азербайджанской газеты "Экинчи", Нариман Нариманов - врач, драматург и выдающийся государственный деятель, Узеир Гаджибеков - корифей азербайджанской классической музыки... Список можно продолжать бесконечно.

Говоря об идентичности поколенческих процессов, происходивших в ХХ веке, стоит вспомнить определение, которое дал прошлому столетию известный британский историк Эрик Хобсбаум: "которкий ХХ век", начавшийся с Первой мировой войны и завершившийся распадом Советского Союза.

Взгляд на отечественную историю сквозь призму этой методологии позволяет прийти к выводу, что Азербайджан, обретя отчетливые территориальные формы своей современной государственности в 1918-1920 годах, тем не менее, оказался в фокусе формационных водоворотов, что породило своего рода "депрессивное поколение". Свойственные ему поколенческие союзы, отягощенные последствиями гражданского противостояния, репрессиями, находились под воздействием инстинкта выживания. И лишь возникновение нового военного поколения, прошедшего ад Второй мировой войны, встряхнуло поколенческую структуру из этого депрессивного состояния. Великая победа над фашизмом вновь создает в обществе атмосферу победоносности, способную зародить поколение подъема.

Огромная категория людей, именуемых фронтовиками, задала тон в обществе во всех сферах. Молодежб не переставала восхищаться подвигами гвардии генерал-майора, дважды Героя Советского союза Ази Асланова, продолжала ориентироваться в своем морально-нравственном поведении на великих соотечественников-полководцев - уже упомянутого Ази Асланова, гвардии полковника Мамеда Османова, героев Советского Союза полковников Малика Магеррамова, Салахаддина Исаева, Зию Буниятова и других наших легендарных соотечественников. В целом в Великой отечественной войне участвовали более 600 000 азербайджанцев, из которых свыше 170 тысяч человек были награждены орденами и медалями, а 121 - удостоен звания героя Советского Союза.

Этот поколенческий союз военных сложился с поколенческим союзом созидателей в лице выдающихся азербайджанских ученых мирового уровня: академиком Зарифой Алиевой, академиками Юсифом Мамедалиевым, Муртузой Нагиевым, Гасаном Абдуллаевым, Фирузой Меликовой, Касумом Гюлем, Мирали Кашкаем, Шафаятом Мехтиевым. Перечисленным тандем обогатился слиянием с чудотворцами художественного слова - Мир Джалалом Пашаевым, Самедом Вургуном, Джафаром Джаббарлы, Мирзой Ибрагимовым, Сулейманом Рустамом, а также корфифеями музыкального и изобразительного искусства, такими как Фикрет Амиров, Кара Караев, Рауф Гаджиев, Джевдет Гаджиев, Ниязи, Саттар Бахлулзаде, Таир Салахов, Тогрул Нариманбеков и Фуад Абдуррахманов.

Глобальные преобразования формационного характера последнего десятилетия ХХ века привели в движение очередную спираль поколенческой теории и проиллюстрировали качественно иную панораму поколенческой структуры азербайджанского общества. Позитивная преемственность поколенческих союзов чуть было не была разрушена в первые годы после восстановления независимости Азербайджана из-за абсолютного негативизма по отношению к историческому прошлому.



Азербайджан и преемственность поколений в азербайджанском обществе спас Общенациональный лидер Гейдар Алиев. Встав у руля практически тонущего в пучине внутренних противоречий и внешней агрессии корабля - нашей страны - великий лидер Гейдар Алиев, олицетворяя собой всю интеллекутальную, волевую мощь всех описанных выше поколенческих тандемов, невероятной силой своей природной гениальности, стойкостью и глубиной ума сумел остановить деградацию общественных процессов и создать благоприятные условия для развития и азербайджанского общества, и всей нашей страны. Преемственность поколений была восстановлена.



Мне, как дипломату с более чем полувековым стажем, человеку, воспитанному в духе воинской славы и ратного труда поколений, ставших гордостью азербайджанского народа, отрадно видеть, что на заложенном основателем современного Азербайджана Гейдаром Алиевым фундаменте всестороннего государственного, экономического и культурного развития республики, сегодня - благодаря усилиям лидеров современного поколения созидателей, Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой - строится мощный, не подверженный никаким катаклизмам, современный и развивающийся Азербайджан. Азербайджан, ставший воплощением вековых политических и экономических чаяний предыдущих поколений.

Да, сегодня поколение, к которому я имею честь принадлежать, гордо передает следующему поколению наследие наших знаний, которое, уверен, будет бережно сохранено и приумножено! Молодому поколению предстоит решать сложные, а порой и противоречивые проблемы государственного развития. Я хотел бы, чтобы это поколение всегда помнило, что великие, как изрек известный писатель и теолог Борис Кригер - зачастую строят свое величие на усилиях предков.



Вахдет Султанзаде,

Чрезвычайный и полномочный посол