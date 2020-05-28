Президент Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Республики

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с национальным праздником - Днем Республики.

Как сообщает Day.Az, поздравление глава турецкого государства написал в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Искренне поздравляю со 102-й годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики, передаю азербайджанскому народу во главе с моим братом Президентом Ильхамом Алиевым слова приветствия и уважения от своего имени и от имени турецкого народа", - говорится в поздравлении.