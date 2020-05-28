https://news.day.az/politics/1239178.html Президент Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Республики
Президент Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Республики
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил азербайджанский народ с национальным праздником - Днем Республики.
Как сообщает Day.Az, поздравление глава турецкого государства написал в своем официальном аккаунте в Twitter.
"Искренне поздравляю со 102-й годовщиной создания Азербайджанской Демократической Республики, передаю азербайджанскому народу во главе с моим братом Президентом Ильхамом Алиевым слова приветствия и уважения от своего имени и от имени турецкого народа", - говорится в поздравлении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре