https://news.day.az/politics/1239200.html МИД России поздравил азербайджанский народ с Днем Республики
МИД России поздравил азербайджанский народ с Днем Республики
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила азербайджанский народ по случаю 28 Мая - Дня Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом рассказала представитель МИД России сегодня на традиционном брифинге.
"Пользуясь случаем, поздравляю наших азербайджанских друзей с их национальным праздником - Днем Республики. По традиции, поздравительные послания в адрес руководства Азербайджана направили президент Российской Федерации, глава правительства, главы обоих палат Федерального собрания и министр иностранных дел", - сказала официальный представитель МИД России.
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