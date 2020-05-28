МИД России поздравил азербайджанский народ с Днем Республики

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поздравила азербайджанский народ по случаю 28 Мая - Дня Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом рассказала представитель МИД России сегодня на традиционном брифинге.

"Пользуясь случаем, поздравляю наших азербайджанских друзей с их национальным праздником - Днем Республики. По традиции, поздравительные послания в адрес руководства Азербайджана направили президент Российской Федерации, глава правительства, главы обоих палат Федерального собрания и министр иностранных дел", - сказала официальный представитель МИД России.