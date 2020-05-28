Леонид Слуцкий: Президенту Ильхаму Алиеву удалось построить процветающий Азербайджан, куда хочется бесконечно возвращаться

Президенту Ильхаму Алиеву удалось построить современный, процветающий Азербайджан, куда хочется бесконечно возвращаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом на организованной ТАСС пресс-конференции в онлайн-формате "Россия и Азербайджан: горизонты стратегического сотрудничества", посвященной перспективам развития отношений между двумя странами, сказал председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Модератором конференции выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Леонид Слуцкий поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиеву и весь азербайджанский народ в Днем Республики: "Этот праздник Азербайджан сегодня встречает с процветающей экономикой. Удалось добиться этого очень нелегко. Поэтому хочу вспомнить и отдать дань уважения памяти великого Гейдара Алиевича Алиева - основателя сегодняшнего Азербайджанского государства. Продолжая дело своего великого отца, Ильхаму Гейдаровичу удалось построить современный, процветающий Азербайджан, куда хочется бесконечно возвращаться. В Азербайджан, который мы любим, Азербайджан, с которым мы живем в сердце".

Депутат рассказал о тесном сотрудничестве России и Азербайджана на полях Парламентской Ассамблеи Совета Европы, совместных энергетических проектах двух стран. "Сегодня Азербайджан еще и центр туризма. Габала и другие азербайджанские регионы прекрасно развиваются. Пандемия коронавируса, конечно, затормозила туристическую отрасль, но уверен, что не далек тот день, когда туристы будут прилетать в Азербайджан в еще большем количестве".

Л.Слуцкий напомнил, что сотрудничество между Россией и Азербайджаном развивается во многих областях, в том числе в сфере высоких технологий и космоса, науки и образования: "Успешно действует Бакинский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова под руководством академика Наргиз Пашаевой. Этим высшим учебным заведением можно гордиться, и там учится все больше и больше студентов".

Политик также рассказал о уважительном отношении к русскому языку в Азербайджане, нарастающем сотрудничестве с регионами России.