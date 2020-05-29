Посол Азербайджана в Великобритании ответил на решение ЕСПЧ в отношении Рамиля Сафарова

В опубликованной в газете Guardian статье содержится ответ посла Азербайджанской Республики в Великобритании Таира Тагизаде на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, в статье подчеркивается, что Нагорный Карабах не является "спорной территорией", а представляет собой неотъемлемую, международно признанную часть Азербайджана, и что семь районов этого государства находятся под оккупацией Армении на протяжении более 25 лет, в результате которой более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Сообщается также, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, призывающие к немедленному и безоговорочному выводу армянских войск с территории Азербайджана, но эти резолюции еще не выполнены.

В статье отмечается, что Рамиль Сафаров в детстве был в принудительном порядке выслан из своего родного города Джабраила, который в настоящее время находится под армянской оккупацией. Также говорится, что его экстрадиция из Венгрии в Азербайджан, где он находился в заключении в течение восьми лет, была осуществлена ​​на законных основаниях и то, что любой глава суверенного государства имеет конституционное право помиловать своих граждан.

В заключение подчеркивается, что хотя Азербайджан и призывает к справедливости по отношению к беженцам и вынужденным переселенцам, Армения продолжает использовать все средства и платформы для укрепления своих позиций на оккупированных азербайджанских территориях.