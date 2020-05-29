Айдын Гусейнов: Ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Гобу Парк-3" - яркий пример заботы властей о вынужденных переселенцах

Ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Гобу Парк-3" - яркий пример заботы властей Азербайджана о вынужденных переселенцах.

Об этом сказал Trend член Политсовета "Ени Азербайджан" (ПЕА), председатель Гарадагской областной организации партии, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Он добавил, что одним из важнейших приоритетов социальной политики, проводимой властями Азербайджана, является оказание регулярной поддержки вынужденным переселенцам. Общенациональный лидер Гейдар Алиев, автор идеи переселения живущих в палаточных городках людей в новые жилые комплексы и поселки, сосредоточил экономический потенциал нашей страны, прежде всего, на решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Не случайно первые средства, собранные в Государственном нефтяном фонде, были направлены на решение социальных проблем этой группы населения соответствующими указами и распоряжениями великого лидера:

"Меры, направленные на решение социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев, успешно продолжают предприниматься под руководством Президента Ильхама Алиева. Улучшение уровня и условий жизни беженцев и вынужденных переселенцев есть результат особого внимания и заботы руководства страны к таким людям. Азербайджан занимает первое место в СНГ, а также в Европе по количеству беженцев и вынужденных переселенцев, но наряду с этим ведет наиболее активную политику в плане улучшения уровня жизни этой категории людей, достигнув в этом высоких результатов. 1 октября 2006 года в ходе своей первой встречи с беженцами и вынужденными переселенцами в новых поселениях в Билясуварском районе он заявил, что не останется ни одного палаточного лагеря. В тот год четыре палаточных лагеря в районах Барда и Агджабеди были закрыты. В декабре были ликвидированы еще 3 палаточных лагеря в Саатлинском и Сабирабадском районах, и распоряжение Президента Ильхама Алиева было выполнено на год раньше срока".

Депутат отметил, что благодаря реализации государственных программ по улучшению условий жизни и увеличению занятости беженцев и вынужденных переселенцев повысился их социальный статус:

"Для них построено более 100 населенных пунктов и жилых комплексов. В Джоджуг Марджанлы и некогда оккупированном поселке Шихарх был сдан в эксплуатацию современный городок, построенный для более чем 1 000 семей вынужденных переселенцев со всей социальной и технической инфраструктурой. Все это показывает, что проблемы вынужденных переселенцев всегда находятся в центре внимания. С другой стороны, это показывает, что Азербайджан строит новую жизнь на освобожденных землях, возводятся новые общественные и жилые здания, поселения, и тысячи вынужденных переселенцев возвращаются на свои родные земли".

Айдын Гусейнов также обратил внимание на переселение вынужденных переселенцев в новые квартиры по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, подчеркнув, что в поселке Локбатан Гарадагского района по инициативе Фонда Гейдара Алиева строятся жилые комплексы "Гобу Парк". На сегодняшний день тысячи семей обеспечены жильем в двух жилых комплексах. Ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Гобу Парк - 3" с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой является ярким примером заботы государства о данной категории граждан.

Депутат также сказал, что сегодня главной целью народа Азербайджана является возвращение оккупированных территорий страны: "Цель - вернуть наши родные земли, оккупированные армянами, возвратиться в наши древние края и поселиться там навсегда. Стратегическая политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении, является исторической основой для реализации этой цели. Это дает нам все основания говорить, что недалек тот день, когда мы вернем наши исконные земли".