Таир Керимли: Цель государства - освободить Нагорный Карабах от оккупации и восстановить его инфраструктуру

У Азербайджана на государственном уровне сформирован грандиозный план по заселению и восстановлению освобожденных земель.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Керимли.

По его словам, реализация этого плана требует значительных финансовых затрат, и Азербайджан готов их осуществить.

"В то же время, ряд международных организаций намерен выделить кредиты для расселения на освобожденных от оккупации территориях беженцев и вынужденных переселенцев, а также в целях проведения работ по обустройству. Несомненно, день настанет - эти земли будут освобождены от оккупации. Президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденным переселенцами справедливо отметил, что во многих уголках Азербайджана возводятся городки для вынужденных переселенцев, однако они строятся для временного проживания, чтобы люди из этой категории чувствовали заботу государства, понимали, что власти находятся рядом с ними в самые трудные моменты и поддерживают их в том числе материально. С этой целью вынужденным переселенцам предоставлены льготы, они освобождены от оплаты коммунальных услуг. Государство прилагает титанические усилия в направлении обеспечения занятости, социального благосостояния лиц из данной категории. После освобождения от оккупации разрушенные территории будут восстановлены, возведены новые жилые здания, а также будут восстановлены исторические памятники", - сказал Таир Керимли.

Депутат подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев на встрече с вынужденными переселенцами привел в пример работу, проделанную в освобожденном от оккупации Джоджуг Марджанлы, и добавил, что такая работа будет проделана и на других землях, освобожденных от оккупации.

"В Джоджуг Марджанлы создан новый и красивый поселок, построена мечеть, точно такая же как в Шуше. В настоящее время в освобожденном от оккупации Шыхархе идет строительство крупного и современного поселка. Все это дает основания говорить, что воля Азербайджанского государства непоколебима - все оккупированные земли будут освобождены, население вернется в свои дома, а инфраструктура на этих территориях будет восстановлена", - отметил Таир Керимли.

Депутат также прокомментировал высказывания некоторых лиц о том, что вынужденные переселенцы, якобы, не вернутся на освобожденные территории.

"Некоторые лица утверждают, что после освобождения земель от оккупации вынужденные переселенцы не вернутся туда. Однако последние процессы показывают, что эти люди даже встают в очередь для возвращения. В пример можно привести возвращение в свои дома населения Джоджуг Марджанлы. Это же касается и Шыхарха и других освобожденных от оккупации территорий. Освобождение Нагорного Карабаха и прилегающих территорий - лишь вопрос времени", - подытожил Таир Керимли.