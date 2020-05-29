Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по стимулированию производства медикаментов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ в связи с внесением изменений в указ "О применении закона Азербайджана "О государственных закупках" от 29 января 2002 года № 668 и дополнительных мерах в связи со стимулированием производства лекарственных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, лекарственные средства, этап упаковки которых в рамках производственного процесса, осуществляется на территории Азербайджана, с первого июня 2020 года в течение пяти лет, с целью применения льготной поправки в соответствии с законом "О государственных закупках", будут считаться местным товаром.

Отметим, что согласно изменению в закон "О государственных закупках", льготная поправка с целью стимулирования вложения инвестиций в сфере производства ненефтяной продукции относится также к товарам, какой-либо этап производства которых осуществляется на территории Азербайджана.