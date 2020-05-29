Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство,

Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 102-й годовщины провозглашения Азербайджанской Республики.

Прошу Ваше превосходительство принять мои заверения в высоком почтении", - говорится в поздравительном послании.