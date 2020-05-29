https://news.day.az/politics/1239402.html Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Финляндии Саули Ниинистё поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство,
Передаю Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 102-й годовщины провозглашения Азербайджанской Республики.
Прошу Ваше превосходительство принять мои заверения в высоком почтении", - говорится в поздравительном послании.
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