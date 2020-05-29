Алишер Усманов поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Азербайджанской Республики!

Благодаря неустанному труду всех жителей Азербайджана сегодня республика является одним из наиболее успешных и стабильных государств региона и мира. Ключевую роль в этом, безусловно, сыграло руководство Азербайджана. Зная, какими выдающимися качествами обладает лидер страны, я уверен, что впереди у республики немало побед и новых высот.

Позвольте пожелать Вам и всем азербайджанцам крепкого здоровья, счастья и свершения всего задуманного", - говорится в поздравительном послании.