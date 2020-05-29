Президент Бразилии Жаир Болсонару поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Федеративной Республики Бразилия Жаир Болсонару направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника страны - Дня Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент.

От имени правительства и народа Бразилии и от себя лично поздравляю Ваше Превосходительство с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики.

Желая народу Азербайджана счастья и процветания, еще раз подчеркиваю, что Бразилия готова продолжить сотрудничество с Азербайджаном для укрепления дружественных связей, объединяющих наши страны во имя взаимовыгодных интересов наших народов.

Господин Президент, прошу Вас принять мои высочайшие уважение и почтение", - говорится в поздравительном послании.