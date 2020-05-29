Ким Чен Ын поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"По случаю национального праздника - Дня Республики Азербайджана от имени Правительства и народа Корейской Народно-Демократической Республики шлю Вам, правительству и народу дружественной Вашей страны горячие поздравления.

Выражая уверенность, что отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и Азербайджаном, имеющие глубокую историю, будут непрерывно развиваться в соответствии с желанием и стремлением народов двух стран, от всей души желаю Вам и народу Вашей страны больших успехов в работе за процветание страны", - говорится в поздравительном письме.